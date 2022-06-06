غانتس: الخلاف مع لبنان على الغاز سيُحل بالدبلوماسية بوساطة أمريكية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم الاثنين، إن الخلاف مع لبنان بشأن الغاز البحري، سيتم حله من خلال دبلوماسية بوساطة أميركية، وفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي.وأضاف غانتس، في تصريحات لكتلته البرلمانية: "كل ما يتعلق بالنزاع سيُحل في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان، بوساطة الولايات المتحدة".وبعد مضي شهور على تعثر محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة بشأن ترسيم الحدود البحرية، حذرت بيروت، أمس، من أي أنشطة في المياه المتنازع عليها رداً على وصول سفينة تشغلها شركة "إنرجيان" ومقرها لندن لإنتاج الغاز لإسرائيل.وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في أيار/ مايو 2021.وكان وفد بيروت قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافياً للبنان، وتشير أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.​​​​​​