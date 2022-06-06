دولي

مقتل نحو 20 شخصاً بمجزرة جديدة في الكونغو الديمقراطية

مقتل نحو 20 شخصاً بمجزرة جديدة في الكونغو الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا الليلة الماضية بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في مذبحة جديدة نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق خبراء والجمعية المحلية للصليب الأحمر.

وكتب مرصد الأمن في كيفو (KST) عبر (تويتر) أن "ما لا يقل عن 20 مدنيا قتلوا في قرية بواناسورا هذا الأحد"، مضيفا أنه "يشتبه في أن القوات الديمقراطية  المتحالفة" وراء ذلك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

بدورهم، قال متطوعو الصليب الأحمر إنهم "أحصوا 36 جثة".

وأفاد الجيش والصليب الأحمر في مدينة بيني شرق الكونغو الديمقراطية نهاية الشهر الماضي، بمقتل أكثر من عشرة مدنيين على أيدي متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة".

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