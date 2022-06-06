النائب الرجوب يدعو لمواجهة سياسة الاحتلال بالضفة والقدس



ودعا رجوب وسائل الإعلام لفضح الاحتلال وكشف ممارسته القمعية بحق الفلسطينيين.



وأكد على ضرورة إسناد الشعب الفلسطيني من كل الجهات الدولية والمحلية والعربية ومؤسسات حقوق الإنسان، لصد الاحتلال وإيقاف تشريد الفلسطينيين من مناطق سكناهم.



رام الله - دنيا الوطندعا النائب في المجلس التشريعي المُنحل نايف الرجوب، لموقف جماهيري حاسم من الشعب الفلسطيني وموقف رسمي من السلطة الفلسطينية، لمواجهة سياسة الاحتلال المتصاعدة في هدم البيوت في الضفة الغربية والقدس.وقال الرجوب إن سياسة هدم البيوت يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ 1948، وتتصاعد مع السنوات بذرائع وحجج شتى، يراد منها تشريد الشعب الفلسطيني.أما عن عمليات الهدم في مدينة القدس، فبين أنه يراد منه تهويد المدينة وتشريد المقدسيين منها حتى تكون يهودية خالصة.وأضاف: "هذه سياسة مرفوضة في كل الأعراف والقوانين ومبادي حقوق الإنسان أن يشرد المواطن وأولاده من بيته وأن يصبح بلا مأوى".