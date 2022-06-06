بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء.
وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/24)، بالاضافة الى الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22).
وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الاعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
ودعت الهيئة، كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الخاصة به، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة الى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
كشف المسافرين رقم (2022/24)
كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22)
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