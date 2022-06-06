(حماس) تعقب على سعي (الكنيست) فرض قانون الطوارئ بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الاثنين، على قانون الطوارئ الذي يسعى الكنيست الاسرائيلي فرضه في الضفة الغربية.وأعربت الحركة في بيان أصدرته، رفضها قانون الطوارئ الذي يسعى الكنيست الاسرائيلي لإقراره وتنفيذه في الضفة الغربية، مؤكدة أهنه تشريع باطل ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة.وأشارت الحركة في بيانها، إلى أن هذا التشريع تعبير عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تجملها محاولات التخفي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.