الجمعية الفلكية الفلسطينية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك في فلسطين.





وقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن "الحسابات الفلكية التي قامت بها إلى أن يوم الخميس الموافق 30 حزيران الجاري، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1443 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الجمعة 8 تموز، ويوم السبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك".



وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن "الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1443 هجرية سيحدث صباح يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران في تمام الساعة 05:52 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وفي هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة من مناطق أخري في الغرب."



وأضافت "تغرب الشمس يوم التحري 29 حزيران في مدينة القدس في تمام الساعة 19:48 دقيقة، ويغرب القمر في تمام الساعة 20:25، وتكون رؤية القمر ممكنة من فلسطين".





رام الله - دنيا الوطن