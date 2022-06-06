شؤون فلسطينية

في الذكرى الـ 55 للنكسة.. البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

في الذكرى الـ 55 للنكسة.. البرلمان العربي يدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دعا البرلمان العربي، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وقال البرلمان العربي في بيان له بمناسبة الذكرى الـ 55 لنكسة فلسطين والذي يصادف الخامس من حزيران/ يونيو 1967، أنه "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع العربى - الإسرائيلي، بالتمسّك بخيار حل الدولتين، وصولاً إلى
استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها مدينة القدس".

وأكد البرلمان العربي أن "ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية تحت حماية جيش الاحتلال، وتصاعد وتيرة الإستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين".

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