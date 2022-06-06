شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لإشراك المرجعيات الفلسطينية في حماية أرشيف اللاجئين

"الديمقراطية" تدعو لإشراك المرجعيات الفلسطينية في حماية أرشيف اللاجئين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان أرشيف (أونروا) الخاص باللاجئين الفلسطينيين هو ثروة وطنية يجب المحافظة عليه وابعاده عن الايادي التي تسعى الى العبث بالتاريخ الفلسطيني بشكل عام وبأعداد اللاجئين وتعريفهم وخصائصهم التاريخية والاقتصادية والاجتماعية.. وهو يتعدى بأهميته الاعتبارات الفلسطينية بجعله جزءا من ذاكرة العالم كما صنفته (يونسكو) في عام 2009.

وقدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جهود جميع من عمل على انجاز وحفظ هذا الارشيف سواء على مستوى موظفي وعاملي وكالة الغوث او الجهات الفلسطينية والعربية والدولية التي مولت المشروع منذ العام 2009، انطلاقا من حرصها على حفظ الذاكرة الجماعية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل احتدام الصراع مع الثنائي الأمريكي الإسرائيلي حول المكانات السياسية والقانونية لحق العودة، ومن ضمنهما قضية الاعداد والتعريف والاهلية وغير ذلك من مصطلحات تبذل جهود حثيثة من اجل طمسها والغائها.

إن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" إذ تشارك اللاجئين الفلسطينيين والعديد من المؤسسات والجمعيات قلقها وتخوفها من امكانية العبث بهذا الموروث التاريخي الهام، خاصة بعد الحديث عن نقل هذا الارشيف من العاصمة الاردنية الى مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) في لبنان، فهي تدعو وكالة الغوث الى التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومختلف المرجعيات الفلسطينية لوضعهم في صورة ما تنوي الوكالة فعله..

وقالت ""دائرة وكالة الغوث في الجبهة" ان ارشيف الاونروا الخاص باللاجئين يتوزع على نوعين من المحفوظات: ارشيف الوثائق المكتوبة ويضم كما قالت الوكالة حوالي 17.5  مليون وثيقة تاريخية تشمل شهادات ميلاد وصكوك ملكية أراضي وأوراق تسجيل تعود في تاريخها إلى فلسطين الواقعة تحت الانتداب قبل عام 1948، وهي تعود لـ 404.818 عائلة مسجلة لدى الاونروا، وارشيف سمعي وبصري ويشمل نحو  500 الف صورة وشريحة عرض ومئات الافلام الوثائقية واشرطة الفيديو التي تتحدث جميعها عن اللاجئين الفلسطينيين وتاريخهم.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بأن الارشيف الرقمي بالنسبة لكل دول العالم هو امر قومي ومن الاسرار الوطنية للدول، لذلك نحذر من العبث بهذا الكنز الوطني وضرورة التنبه له على المستوى الوطني لكي يبقى ارشيف لاجئينا وتاريخنا بعيداً عن أيدي الجهات التي تتربص بالشعب الفلسطيني، وباعتبار هذا الكنز ثروة وطنية لا يجب التفريط بها.

أخبار ذات صلة

مركز حقوقي: (118) منشأة استهدفها الاحتلال في أيار بالهدم أو المصادرة أو بتوزيع الإخطارات

مركز حقوقي: (118) منشأة استهدفها الاحتلال في أيار بالهدم أو المصادرة أو بتوزيع الإخطارات

بذكرى النكسة.. المقاومة الشعبية: المفاوضات تعطي مبررًا للاحتلال لممارسة عدوانه والمقاومة هي الخيار للنصر

بذكرى النكسة.. المقاومة الشعبية: المفاوضات تعطي مبررًا للاحتلال لممارسة عدوانه والمقاومة هي الخيار للنصر

غزة: تفاصيل جديدة بشأن حادثة إحراق محامٍ بمجمع &#34;قصر العدل&#34;

غزة: تفاصيل جديدة بشأن حادثة إحراق محامٍ بمجمع "قصر العدل"

&#34;العدل&#34; بغزة تُعلق على حادثة إحراق محامٍ في قصر العدل

"العدل" بغزة تُعلق على حادثة إحراق محامٍ في قصر العدل

الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى أصبحت غزواً واستمراره سيحول الصراع لحرب دينية

الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى أصبحت غزواً واستمراره سيحول الصراع لحرب دينية

الاحتلال يعتقل مرابطتين من القدس ويسلم استدعاءات تحقيق لأخريات

الاحتلال يعتقل مرابطتين من القدس ويسلم استدعاءات تحقيق لأخريات

المطران حنا: الانقسام لا يمكن أن ينتج انتصارات

المطران حنا: الانقسام لا يمكن أن ينتج انتصارات

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام السلمي في الخليل

"المنظمات الأهلية" تستنكر قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام السلمي في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي: (118) منشأة استهدفها الاحتلال في أيار بالهدم أو المصادرة أو بتوزيع الإخطارات

مركز حقوقي: (118) منشأة استهدفها الاحتلال في أيار بالهدم أو المصادرة أو بتوزيع الإخطارات

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لإشراك المرجعيات الفلسطينية في حماية أرشيف اللاجئين

"الديمقراطية" تدعو لإشراك المرجعيات الفلسطينية في حماية أرشيف اللاجئين

بذكرى النكسة.. المقاومة الشعبية: المفاوضات تعطي مبررًا للاحتلال لممارسة عدوانه والمقاومة هي الخيار للنصر

بذكرى النكسة.. المقاومة الشعبية: المفاوضات تعطي مبررًا للاحتلال لممارسة عدوانه والمقاومة هي الخيار للنصر

الاحتلال يعتقل مرابطتين من القدس ويسلم استدعاءات تحقيق لأخريات

الاحتلال يعتقل مرابطتين من القدس ويسلم استدعاءات تحقيق لأخريات

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تستنكر قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام السلمي في الخليل

"المنظمات الأهلية" تستنكر قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام السلمي في الخليل

مركز حقوقي يعبر عن قلقه البالغ تجاه تزايد استخدام عقوبة الإعدام بالقطاع

مركز حقوقي يعبر عن قلقه البالغ تجاه تزايد استخدام عقوبة الإعدام بالقطاع

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تختبر جدية المواقف الأمريكية عشية زيارة بايدن المرتقبة

"الخارجية": إسرائيل تختبر جدية المواقف الأمريكية عشية زيارة بايدن المرتقبة

في بيان جماهيري.. &#34;الشعبية&#34;: سياسات الازدواج الضريبي باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني

في بيان جماهيري.. "الشعبية": سياسات الازدواج الضريبي باتت تهدد الأمن والسلم المجتمعي والوطني

منوعات

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

فيفي عبده تصدم الجميع بما فعلته أثناء تغسيل الراحل سمير صبري

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها..وما كتبته يثير شكوك الطلاق

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

بعد انفصالهما..الظهور الأول لبيكيه وشاكيرا معاً

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: محمد رمضان يستعرض فخامة طائرته مع ابنه

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

شاهد: أداء خيالي لطفل (الغزالة رايقة) لأغنية (لقيت الطبطبة)

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

أنغام تظهر بيد واحدة في حفلها في جدة

شاهد: أمل بوشوشة تستعرض رشاقتها بالشورت

شاهد: أمل بوشوشة تستعرض رشاقتها بالشورت

نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف تمنع زوجها من الدخول في الإسلام

نجمة (آراب أيدول) فرح يوسف تمنع زوجها من الدخول في الإسلام

بعد انتصار معركته القضائية..جوني ديب يواجه قضية جديدة

بعد انتصار معركته القضائية..جوني ديب يواجه قضية جديدة

هل أصيبت بأكياس الشوكولاتة مرة أخرى؟ ياسمين عبد العزيز تتعرض لأزمة صحية

هل أصيبت بأكياس الشوكولاتة مرة أخرى؟ ياسمين عبد العزيز تتعرض لأزمة صحية

عربي

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

السعودية تستنكر التصريحات &#34;المسيئة&#34; للنبي محمد في الهند

السعودية تستنكر التصريحات "المسيئة" للنبي محمد في الهند

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

التعاون الإسلامي تدين إساءة مسؤول حكومي هندي للنبي محمد

التعاون الإسلامي تدين إساءة مسؤول حكومي هندي للنبي محمد