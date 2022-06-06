شؤون فلسطينية

بذكرى النكسة.. المقاومة الشعبية: المفاوضات تعطي مبررًا للاحتلال لممارسة عدوانه والمقاومة هي الخيار للنصر

بذكرى النكسة.. المقاومة الشعبية: المفاوضات تعطي مبررًا للاحتلال لممارسة عدوانه والمقاومة هي الخيار للنصر
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، جماهير الشعب الفلسطيني لإحياء ذكرى النكسة بتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد الاحتلال الصهيوني والتأكيد على أن خيار المقاومة هو طريق النصر وزوال الاحتلال .

وأكدت الحركة في بيان لها بمناسبة مرور 55 عاما على نكسة حزيران/ يونيو 67 على أن "المفاوضات مع العدو هي عبث بحقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية وهي تعطي مبررا للاحتلال ليمارس المزيد من عدوانه ضد شعبنا الفلسطيني لهذا فان أي عودة للمفاوضات هي تفريط بالحقوق والثوابت ومن يمارسها أو يدعو لها لا يمثل إرادة شعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان أن دولة الاحتلال والعدوان ما تزال تمارس المزيد من الجرائم من القتل ضد شبابنا وشيوخنا وأطفالنا ونسائنا وتحال هدم الأقصى.

وأكدت حركة المقاومة الشعبية أن كل هذه الجرائم ترتكبها دولة الاحتلال المزعومة ولا تزال تخادع وتسوق للعالم أنها الضحية وأنها تبحث عن السلام والأمن .

وذكرت المقاومة الشعبية: "كل هذه الجرائم ودولة العدوان تستثمر المفاوضات العبثية لتمارس المزيد من عدوانها وتنكرها لحقوق شعبنا والاستمرار في مشروعها الاستيطاني للاستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية".

وتوجهت حركة المقاومة الشعبية بالتحية لجماهيرالشعب الفلسطيني في الذكرى الخامسة والخمسين لاحتلال ما تبقى من فلسطين التاريخية. 

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