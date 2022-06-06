شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل جديدة بشأن حادثة إحراق محامٍ بمجمع "قصر العدل"

غزة: تفاصيل جديدة بشأن حادثة إحراق محامٍ بمجمع "قصر العدل"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الاعتداء الذي تعرض له محامٍ في مجمع قصر العدل جنوب مدينة غزة، مطالباً بتقديم الجناة للعدالة.

وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مواطنيْن، اعتديا بالحرق على أحد المحامين في قصر العدل بمدينة الزهراء، جنوب مدينة غزة (مجمع المحاكم الرئيسي بقطاع غزة)، مما أدى إلى إصابته بحروق بليغة في جسده.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إنه يدين الاعتداء بأشد العبارات، ويعتبر أن التعدي على المحامين في حرم قصر العدل هو تعدٍ على هيبة السلطة القضائية برمتها، باعتبار أن المحامي هو أحد أركان المنظومة القضائية. 

ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح أمس الأحد، أقدم مواطنان على إشعال النار في المحامي عصام فوزي حسن أبو وطفة، 55 عاماً، من سكان غزة، داخل قصر العدل جنوب غرب مدينة غزة، حيث قام أحدهما بسكب مادة سريعة الاشتعال (البنزين) على جسم المحامي أبو وطفة من الخلف، فيما قام المواطن الآخر بإشعال النار فيه.  

وأصيب المحامي بحروق في جسمه، نقل على أثرها الى مستشفى الشفاء بغزة لتلقي العلاج، حيث وصفت المصادر الطبية في المستشفى إصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة.  

ووفق البيان فقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، والتي أعلنت أنها اعتقلت اثنين مشتبه بهما في تنفيذ الحادث.  

بدوره أفاد المحامي أبو وطفة للمركز، بأن أحد الأشخاص قام برش مادة حارقة على ظهره، بينما كان في بهو القصر العدلي، يهم للصعود إلى قاعة المحكمة في الطابق العلوي، فيما قام آخر بإشعال "قداحة" كانت بيده، فاشتعلت النيران في جسده.  

وأضاف المحامي: "هرعت إلى دائرة التنفيذ، وتجمهر المواطنون حولي، وقاموا بإطفاء النار، ومكثت حتى تم نقلي بواسطة الإسعاف لمستشفى الشفاء".  

وأكد المحامي أبو وطفة بأنه ليس له علاقة أو صلة بقضية المشتبهين بالاعتداء عليه.  وإذ يدين المركز الاعتداء على المحامي أبو وطفة، فإنه يؤكد على أهمية الدور الذي يضطلع به المحامون في سير العدالة وضمان تمتع المواطنين بحقهم في التقاضي وحقهم في الإجراءات العادلة. 

ويطالب المركز الشرطة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تكرار هذا الحادث، وخاصة في مرافق العدالة، بما لا يمس الحقوق الأساسية للمواطنين وكرامتهم.  

كما يطالب المركز بتقديم المتورطين في هذا الاعتداء للعدالة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، يما يحقق ضمانات المحاكمة العادلة واستعادة السكينة في المجتمع في آن.

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