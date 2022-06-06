"العدل" بغزة تُعلق على حادثة إحراق محامٍ في قصر العدل

ووفق ما قالت نقابة المحامين، فإن أحد المواطنين، قام بسكب كمية من مادة حارقة سريعة الاشتعال على جسد الزميل المحامي من ظهره وقام آخر بإشعال النار بهدف حرقه في جريمة مكتملة الأركان وأمام مرأى ومسمع جموع المحامين والمواطنين المتواجدين في داخل مجمع قصر العدل.





وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء أمس في بيان صدر عنها عن تعليق كافة خدماتها النقابية بجميع فروعها في قطاع غزة وذلك احتجاجا على حادثة الاعتداء على أحد أعضائها في قصر العدل بغزة من أحد المواطنين من خلال سكب مادة حارقة على جسده ومن ثم إحراقه.





وقال البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن النقابة سوف تنظيم وقفة احتجاجية داخل أسوارها في مقر نقابة المحامين الرئيسي بغزة تمام الساعة 11 صباحاً، للمطالبة بحفظ الأمن والأمان للمحامين.



