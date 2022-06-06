"العدل" بغزة تُعلق على حادثة إحراق محامٍ في قصر العدل
قالت وزارة العدل، بغزة، اليوم الاثنين، إنها تتابع حادث الاعتداء على أحد الزملاء المحامين أثناء ممارسته عمله.
وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ننظر بخطورة إلى هذا الحادث الذي يشكل اعتداء على قيم مجتمعنا وأعرافه وتقاليده قبل أن يمس بالمنظومة القضائية التي يشكل المحامون ركنا أساسيا فيها".
وقالت الوزارة: "نرى في هذا الاعتداء تجاوزا لحرمة قصر العدل الذي يمثل هيبة القضاء ورمز العدالة"، مؤكدة
وشددت على أنها "تتابع عن كثب مجريات التحقيق مع النيابة العامة للوقوف على تفاصيل الحادث ومحاسبة المعتدين وفق القانون، حفاظاً على مهنة المحاماة واحتراما للنظام القضائي".
ووفق ما قالت نقابة المحامين، فإن أحد المواطنين، قام بسكب كمية من مادة حارقة سريعة الاشتعال على جسد الزميل المحامي من ظهره وقام آخر بإشعال النار بهدف حرقه في جريمة مكتملة الأركان وأمام مرأى ومسمع جموع المحامين والمواطنين المتواجدين في داخل مجمع قصر العدل.
وأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء أمس في بيان صدر عنها عن تعليق كافة خدماتها النقابية بجميع فروعها في قطاع غزة وذلك احتجاجا على حادثة الاعتداء على أحد أعضائها في قصر العدل بغزة من أحد المواطنين من خلال سكب مادة حارقة على جسده ومن ثم إحراقه.
وقال البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن النقابة سوف تنظيم وقفة احتجاجية داخل أسوارها في مقر نقابة المحامين الرئيسي بغزة تمام الساعة 11 صباحاً، للمطالبة بحفظ الأمن والأمان للمحامين.
واعلن البيان عن قرار نقابة المحامين الإضراب عن العمل يوم غداً الإثنين الموافق 6/6/2022م أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية احتجاجا على الجريمة الاعتداء على المحامي عصام أبو وطفة.
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