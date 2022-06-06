شؤون فلسطينية

المطران حنا: الانقسام لا يمكن أن ينتج انتصارات

المطران حنا: الانقسام لا يمكن أن ينتج انتصارات
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن الانقسام لا يمكن أن ينتج انتصارات.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لذلك فنحن نقول وبصريح العبارة بأننا مقدمون على انتصارات ولا يمكن لهذا الشعب الذي قدم هذا الكم الهائل من التضحيات إلا أن ينتصر في النهاية ولكن الطريق المؤدية الى هذه الانتصارات المنشودة يجب ان تمر بمرحلة انهاء الانقسامات المؤسفة والمحزنة والتي ألمت بنا كفلسطينيين".

وشدد على أن هنالك حاجة ملحة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فهنالك من يتحدثون عن رام الله وعن غزة وكأن غزة شيء ورام الله شيء اخر في حين ان هذا الوطن هو وطن واحد لشعب واحد والقدس هي العاصمة الابية هكذا كانت وهكذا ستبقى رغما عن كل ما تتعرض له من مؤامرات ومشاريع احتلالية غاشمة.

وتابع: "الانتصارات التي نتوقعها هي ليست أمرا مستحيلا بل امرا بديهيا فكل الشعوب التي عانت من الاستعمار والاحتلال نالت حريتها في وقت من الأوقات وشعبنا الفلسطيني ليس خارج هذا السياق فهذا الشعب الذي عانى من الاحتلال والاستعمار سوف يتحرر منه وأتمنى أن يكون هذا عاجلا وليس آجلا".

وقال المطران حنا: ما هو مطلوب منا كفلسطينيين هو ان نرتب اوضاعنا الداخلية وان تزول الانقسامات المشؤومة وان يتم ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي الذي يحتاج الى كثير من الترتيب والتنظيم احتراما لدماء الشهداء وتضحيات شعبنا كله.

وشدد على أن الانتصار مسألة حتمية ولكنها تحتاج الى جهد والى تضحيات والى حكمة ومسؤولية ورصانة ووطنية حقيقية كما انها تحتاج الى انهاء الانقسامات التي يستثمرها الاحتلال واعوانه للنيل من عدالة قضيتنا.

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