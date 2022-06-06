شؤون فلسطينية

"المنظمات الأهلية" تستنكر قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام السلمي في الخليل

"المنظمات الأهلية" تستنكر قمع الأجهزة الأمنية للاعتصام السلمي في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستنكر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بفض الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لغلاء الأسعار الذي نظم وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية، وقيام مئات عناصر الأجهزة الأمنية باقتحام خيمة الاعتصام على دوار بن رشد وسط المدينة بعد منتصف الليلة الماضية وازالتها، واعتقال حوالي 20 مواطنا من المشاركين، وتدعو الجهات المختصة لإطلاق سراحهم فوراً.

وتطالب الشبكة في بيانها بالعمل على إيجاد معالجات جدية للازمات الاقتصادية المتفاقمة وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه التي بات يتهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام، والعمل أيضا على اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة اقتصادية شاملة بما يمكن من دعم صمود المواطنين مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الناس من العيش بكرامة، والاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة للنقابات المهنية، والعمالية، والاتحادات، والقطاعات المختلفة، وتوفير شبكة امان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الاساسية بما في ذلك العمل على دعم السلع الأساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل المواطن، ووضع خطة واضحة للانقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة الى جانب المسارعة بعقد لقاء وطني موسع تتحمل الجهات الرسمية والقطاعين الخاص، والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في اطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة إجراءات الاحتلال.

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