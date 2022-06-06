شؤون فلسطينية

غزة: حكمٌ بالإعدام "شنقاً" لمتخابر مع الاحتلال

غزة: حكمٌ بالإعدام "شنقاً" لمتخابر مع الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حكمت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، بغزة، على متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي بالإعدام شنقاً.

وأصدرت المحكمة، في القضية رقم (242/2017) محاكم عسكرية، على المُدان (ح، ر) مواليد 1961 من سكان شمال قطاع غزة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وأوضحت المحكمة أن المُذكور أدين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وبيّنت المحكمة أن المُدان ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال، وقدّم لها معلومات أمنية عن المقاومة الفلسطينية وقياداتها، ومركباتهم، ما أدى لاستهدافهم وارتقاء عدد من الشهداء، وذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها بهدف الإضرار بالشعب الفلسطيني وأمنه مقاومته.

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم صدر وجاهياً، وبالإجماع، وخاضع للاستئناف.

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