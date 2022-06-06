دولي

غرامة وإقامة جبرية على الرئيس الكولومبي بسبب عدم حماية متنزه

غرامة وإقامة جبرية على الرئيس الكولومبي بسبب عدم حماية متنزه
الرئيس الكولومبي إيفان دوكي
رام الله - دنيا الوطن
وضع القضاء في كولومبيا  رئيس البلاد إيفان دوكي قيد الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام و فرض عليه غرامة مالية على بسبب عدم امتثاله لحكم سابق يطالبه بحماية متنزه وطني.

ويرى خبراء أنه لا توجد فرصة لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في إيباجي، عاصمة إقليم توليما، ولا يمكن اتهام الرئيس الكولومبي والتحقيق مع إلا من قبل لجنة تشريعية خاصة، ولا يمكن محاكمته إلا من قبل البرلمان.

وبحسب موقع (الشرق) فقد قالت محكمة إيباجي العليا في بيان لشرح حكمها، إن دوكي ازدرى المحكمة لتقاعسه عن سن تدابير لحماية متنزه لوس نيفادوس الوطني كما أمرت المحكمة العليا عام 2020.

وفرضت المحكمة أيضاً غرامة على الرئيس بنحو 4 آلاف دولار وأمرته بإنشاء وحدة خاصة من أفراد الشرطة أو الجيش للمساعدة في تنفيذ أعمال الحفاظ على المتنزه.

وأصر الرئيس على أن حكومته تحمي المتنزهات الطبيعية وامتثلت لأمر المحكمة بالحفاظ على متنزه لوس نيفادوس الوطني.

وقال دوكي في مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد رأينا حكماً أولياً يتعذر تفسيره"، واصفاً قرار المحكمة بأنه غير دستوري وشدد على أن قرار المحكمة العليا قد تم تنفيذه بالفعل.

وذكر وزير العدل ويلسون رويز في بيان مصور أُرسل للصحافيين أن الأدلة التي تثبت امتثال دوكي لحكم المحكمة العليا أُرسلت للمحكمة في إيباجي، لكنها قوبلت بالتجاهل.

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