دولي

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه تحدٍ جديد اليوم بخصوص قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية

الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يواجه تحدٍ جديد اليوم بخصوص قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "الائتلاف الحكومي سيواجه اليوم امتحانًا جديدًا، يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والتي تأجل مرات عدة بسبب عدم توفر الاغلبية".

وبحسب هئية البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه "لم يعرف بعد كيف سيصوت نواب القائمة العربية الموحدة، والنائبتان غيداء ريناوي زعبي وعيديت سيلمان".

ووفق (مكان)، فقد عُلم أن الائتلاف يدرس تحويل التصويت الى حجب الثقة عن الحكومة لإقناعهم بتمرير القانون.

وأفادت مصادر صحفية أن وزير العدل غدعون ساعر يعتبر تمرير مشروع القانون خطًا أحمر لا حق للحكومة الحالية في الاستمرار بدونه.

وقد قالت عضو (كنيست) عن ميرتس ميخال روزين، أمس، إنها "تعارض مشروع القانون"، وقد تساءلت "ما هو البديل؟ أن تسقط الحكومة وتقام حكومة يمين تمرره في غضون أسبوع".

وأفادت مصادر الائتلاف الحكومي ببروز صعوبات في تجنيد الدعم في كتلة ميرتس ايضاً، لتمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المقرر التصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم. وترجح المصادر ان يتم تأجيل التصويت مرة أخرى.

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