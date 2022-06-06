جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة "كيسوفيم" نتيجة إطلاق غير صاروخي من القطاع



وبحسب، موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، أن الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحاذاة وسط قطاع غزة.

وذكر موقع (يديعوت أحرونوت)،أن السبب في تفعيل صفارات الإنذار إطلاق عيارات من سلاح ثقيل مصدره قطاع غزة بالقرب من الحدود.

وبحسب، موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، أن الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحاذاة وسط قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار منطقة مفتوحة من كيسوفيم؛ نتيجة إطلاق نيران غير صاروخية من قطاع غزة