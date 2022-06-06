الاحتلال يواصل أعمال البحث عن مستوطِنة مفقودة من عكا





رام الله - دنيا الوطنزعمت (القناة 12 الإسرائيلية)، قوات كبيرة تستمر في جهود البحث عن المستوطِنة سابير ناحوم من "عكا".وبحسب القناة، تواصل الشرطة الإسرائيلية أعمال البحث عن الشابة سابير ناحوم البالغة 24 عامًا من عكا والتي اختفت آثارها الخميس الماضي بعد خروجها من منزلها لأخذ ابنتها من روضة الأطفال في المدينة، ويخشى أن تكون حياتها معرضة للخطر.وذكرت القناة أن الشراطة اعتقلت طليقها ووالد أطفالها البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما بشبهة ضلوعه في اختفائها،موضحة أن طليقها كان قد أمضى عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا وهو معروف للشرطة في المجال الجنائي. واليوم ستطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله.وقالت أختها الصغرى أن سابير ذهب لأخذ ابنتها من روضة الأطفال ولم تأخذ معها هاتفها، واختفت أثارها منذ ذلك الحين. مشيرة إلى أن علاقتها مع طليقها سيئة، بحسب القناة.وبينت (القناة 12) تشمل عمليات البحث المكثفة عن سابير ناحوم وحدات سلاح الفرسان وكلاب مدربة، إضافة إلى استخدام مروحية ومسيرات.