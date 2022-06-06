الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من مدن الضفة منذ الليلة الماضية





كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من مدينة الخليل، وطاردت العمال على "معبر ترقوميا" غرب الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل يزن ومعمر الرجبي، ومثنى عمر القواسمة، والطفل عدي مهران برقان (15 عاما).



كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من العمال على "معبر ترقوميا" غرب الخليل، بعد مطاردتهم وإطلاق قنابل الغاز والصوت عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.



كما واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين أثناء تواجده في أراضي الـ48.



وقالت مصادر محلية، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب أحمد عيسى أبو زيد (23 عاما) من قباطية، أثناء تواجده داخل أراضي الـ48.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أسيرًا محررا من مدينة نابلس.



وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ياسر البدرساوي من منزله في شارع القدس بالمدينة، كما اقتحمت قريتي كفر قليل، وسالم في المحافظة نابلس.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت قتادة ناصر شوشة، وبدوي طارق حمامرة، ومحمد فؤاد حمامرة، ومنتصر محمود شوشة من قرية حوسان غرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر سامي عوض عطا الله من قرية حرملة شرقا.