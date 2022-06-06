شؤون فلسطينية

وفد أوروبي عالي المستوى يزور مخيم البقعة في الأردن ويدعو لدعم (أونروا)

وفد أوروبي عالي المستوى يزور مخيم البقعة في الأردن ويدعو لدعم (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي برئاسة كارل هالرجارد، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، يرافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو مخيم البقعة في الأردن.

ويقطن ما يقارب 130,000 لاجئ فلسطيني مسجل وتبادل الحوار مع منتفعي وموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا). وتضمن الوفد أعضاء من مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

واستهلِّت الزيارة بإيجاز قدمته مديرة شؤون (أونروا) في إقليم الأردن مارتا لورينزو، بالنيابة عن المفوض العام لـ (أونروا)، حول برنامج الوكالة التعليمي مؤكدة على الحاجة للطلبة من لاجئي فلسطين لمواكبة التطورات التقنية وجهود الرقمنة في مجال التعليم. 

والتقى الوفد مع طلبة ممثلين عن البرلمان الطلابي حيث جرى حوار تفاعلي بينهم مع التركيز على آخر تطورات التحول في مجالات التعليم.

ولاحقا لهذا اللقاء فقد زار الوفد الأوروبي إحدى المراكز الصحية التابعة للوكالة في المخيم حيث استمع أعضاءه لإيجاز حول برنامج الصحة بما في ذلك الإنجازات والتحديات التي تواجهها الوكالة. تلا ذلك جولة في المخيم لاطلاعه على الخدمات الحيوية للوكالة بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة والتحديات التي تتعلق بخدمات صحة البيئة في المخيمات. 

كما اشتملت الجولة على زيارة لإحدى المساكن حيث تقطن عائلة مسجلة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي للوكالة وتبادل بعض أعضاء الوفد الأحاديث معهم حيال احتياجات العائلات الأكثر ضعفاً وعلى وجه الخصوص إعادة تأهيل المساكن ذات السقوف المصنوعة من الزنك.

وأعربت مديرة شؤون (أونروا) في الأردن مارتا لورينزو عن تقديرها للشراكة التاريخية بين (أونروا) والاتحاد الأوروبي والدعم الذي يقدمه الاتحاد للاجئين الفلسطينيين. 

وطالبت لورينزو مجتمع المانحين الدولي بتمويل (أونروا) لتمكينها من الاستمرار بتوفير خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين في المنطقة، مشيرة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي مؤخراً لمقترح التبرع المتعدد السنوات لمدة ثلاث سنوات بقيمة 246 مليون يورو لـ (أونروا).

وأشار الوفد الأوروبي إلى أهمية الاستمرار بتمويل (أونروا) لخدماتها التي تشمل ما يقارب 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة في الأردن، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، ولبنان وسوريا.

وقد وصل وفد الاتحاد الأوروبي ضمن سياق مجلس الشراكة لإطلاق اتفاق أولويات الشراكة الجديد بين الاتحاد الأوروبي والأردن والذي شدد فيه الطرفان على الدور المهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقاً لولايتها في الأمم المتحدة.

وأعرب الطرفان عن التزامهم بمواصلة دعم الوكالة. وفي هذا الصدد فقد أشار الاتحاد الأوروبي للإعلان المشترك الموقع بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

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