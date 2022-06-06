حتى بعد عامين.. دراسة: معظم مصابي (كورونا) لا يزالون يعانون من أعراض

رام الله - دنيا الوطنأفادت دراسة إسرائيلية ،أن معظم من أصيبوا بكورونا لا يزالون يعانون من أعراض حتى بعد عام ونصف من تعافيهم.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية التي نقلت الدراسة، أن من بين المتعافين أبلغوا عن ثلاثة أعراض أو أكثر بعد المرض.وذكرت الدراسة أن حوالي 65% لا يزالون يبلغون عن نفس الأعراض حتى بعد عام ونصف من تعافيهم،مشيرةً إلى أن تقديرات عدد مرضى "ما بعد كورونا" في إسرائيل" قد يصل إلى حوالي 460 ألف شخص.وبينت الدراسة أن الأعراض الأكثر شيوعًا هي اضطراب الذاكرة أو التركيز وآلام العضلات وقلة حاسة التذوق والشم والصداع.