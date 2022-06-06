الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على كنيسة في نيجيريا

رام الله - دنيا الوطنأعربت دولة الإمارات عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة جنوب غربي نيجيريا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن "دولة الإمارات تدين بشدة، وتعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".(وفق موقع سكاي نيوز).كما وجّهت الوزارة خالص تعازيها ومواساتها للحكومة النيجيرية وللشعب النيجيري الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.ويذكر أن مسلحين نفذوا تفجيرًا وأطلقوا النار داخل كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية جنوب غرب البلاد، وذلك أثناء تجمع المصلين هناك في يوم عيد العنصرة، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 50 شخصا بينهم أطفال.