دولي

السويد تحظر إصدار تراخيص جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري

السويد تحظر إصدار تراخيص جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السويد، الأحد، حظر إصدار تراخيص جديدة لاستخراج الفحم والنفط والغاز الطبيعي اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز المقبل وذلك بهدف حماية الشعوب والكوكب بأكمله.

جاء ذلك على لسان وزيرة البيئة السويدية أنيكا ستراندهول، في حديثها خلال احتفال بمناسبة يوم البيئة العالمي في العاصمة ستوكهولم الأحد.

وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أوضحت ستراندهول: "كجزء من جهودنا لتنفيذ طموحاتنا المناخية، يجب علينا اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة التي لها تأثير سلبي على صحتنا وبيئتنا".

واختتمت حديثها بالقول إن "أولئك الذين يسرعون في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة سيكونون الفائزين في السباق العالمي".

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في 5 يونيو/ حزيران من كل عام في أكثر من 150 دولة لتشجيع الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة.

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