حالة الطرق: إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من مفترق الثورة حتى مفترق بالميرا





وذكرت المرور، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





وأضافت المرور،"إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من مفترق الثورة حتى مفترق بالميرا، بالإضافة إلى إغلاق مفترق بالميرا".





ونوهت إلى أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في وزارة الداخلية بغزة، اليوم الإثنين، عن حالة الطرق لهذا الصباح داخل القطاع.