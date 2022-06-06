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السعودية تستنكر التصريحات "المسيئة" للنبي محمد في الهند

السعودية تستنكر التصريحات "المسيئة" للنبي محمد في الهند
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السعودية بيان شجب واستنكار، اليوم الإثنين، ردًا على  تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك بعد تصريحات "مسيئة" للنبي محمد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إنها "تعرب عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، من إساءة للنبي محمد..وتؤكد رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي كما ترفض المساس بالشخصيات والرموز الدينية كافة". (وفق موقع روسيا اليوم)

وأضافت الخارجية في بيانها: "كما ترحب وزارة الخارجية بالإجراء المتخذ من حزب بهاراتيا جانات بإيقاف المتحدثة عن العمل، وتجدد الوزارة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاخترام المعتقدات والأديان".

وقد أعلن حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند، الأحد، تعليق عمل المتحدثة باسم الحزب نوبور شارما، وطرد زميلها نافين كومار جيندال، المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية إثر تعليقات مسيئة عن النبي محمد أثارت غضبا واسعا.

وذكرت قناة (NDTV) التلفزيونية أن الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أصدر أوامر بتعليق عمل نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب، بانتظار نتائج التحقيق، وطرد نافين كومار جيندال المسؤول عن وحدة الحزب الإعلامية.

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