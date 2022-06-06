"المقاومة تحدد الزمان والمكان للرد".. رضوان يحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار باقتحامات الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، إن "المسجد الأقصى والقدس خط أحمر ودونها أرواحنا ودماؤنا، محذرًا "الاحتلال من مغبة الاستمرار في هذه الاقتحامات التي تستفز مشاعر المسلمين".ودعا رضوان في تصريح لـ "دنيا الوطن"، الشعب الفلسطيني وجماهير الأمة العربية والإسلامي لشد الرحال للمسجد الأقصى والدفاع عنه إزاء التهويد.وحيَّا رضوان المرابطين في المسجد الأقصى، مؤكدًا بأنهم أفشلوا كل مخططات التقسيم الزماني والمكاني.وعن الرد على اعتداءات الاحتلال، أوضح رضوان أن المقاومة بأشكالها كافة الشعبية والفردية والمسلحة هي لأجل الدفاع عن القدس والأقصى.واختتم أن "المقاومة هي التي تحدد الوسيلة والزمان والمكان المناسبين للرد على أي جريمة يرتكبها الاحتلال".