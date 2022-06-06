الحرب بين روسيا وأوكرانيا تتوسع لتشمل الهجمات الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطنتعرض الموقع الإلكتروني لوزارة البناء والإسكان والمرافق الروسية للاختراق، إذ تؤدي عمليات البحث على الإنترنت عن الموقع إلى عبارة "المجد لأوكرانيا" باللغة الأوكرانية.وبحسب موقع (سكاي نيوز عربي ) وما نقلته وكالة الإعلام الروسية الرسمية في وقت متأخر يوم الأحد عن ممثل الوزارة، قوله إن الموقع معطل، لكن البيانات الشخصية للمستخدمين محميةوفق المتحدث.وقالت الوكالة إن وسائل إعلام أخرى ذكرت أن المتسللين يطالبون بفدية لمنع الكشف عن بيانات المستخدمين، حيث لم تتمكن رويترز من التأكد من وسائل الإعلام التي استشهدت بها وكالة الإعلام الروسية.وواجه العديد من الشركات والمؤسسات الإخبارية الروسية المملوكة للدولة محاولات تسلل متفرقة، منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.وأدت هجمات التسلل في أوائل مايو إلى تغيير قوائم القنوات التلفزيونية الفضائية في موسكو في يوم النصر، عندما احتفلت روسيا بالذكرى السابعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة، الأحد، أن بث مباراة كرة القدم بين منتخبي أوكرانيا وويلز عبر الإنترنت تعرض للاختراق مؤقتا، فيما لم يتسن لـرويترز التحقق من هذا.