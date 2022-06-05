شؤون فلسطينية

عند حدود لبنان.. الاحتلال يستعد لاحتمال تعرض حقل "كاريس" للغاز بالبحر المتوسط لهجوم

عند حدود لبنان.. الاحتلال يستعد لاحتمال تعرض حقل "كاريس" للغاز بالبحر المتوسط لهجوم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلاح البحرية في جيش الاحتلال يستعد لاحتمالية تعرض منصة الغاز "كاريس" عند حدود لبنان البحرية، لهجوم. 

وذكرت القناة أن: "سلاح البحرية سيقوم بنقل نظام القبة الحديدية "النسخة البحرية" إلى المنطقة".

وواصل: "ستقوم بحرية الاحتلال بتأمين المنصة العائمة في وسط البحر، بواسطة القطع البحرية فوق وتحت البحر، بما في ذلك الغواصات وستكون جاهزة للرد أيضا".

وتتهم لبنان إسرائيل بنقض اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين من خلال قيامها بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية تتنازع عليها مع لبنان.

ووقعت إسرائيل عقداً مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، لتولي التنقيب في حقل كاريش، الذي يقع على بعد 160 كيلومتراً شمال غربي حيفا.

وفي وقت سابق اليوم، حذر وزير الدفاع اللبناني، ​موريس سليم​، إسرائيل، معتبرا أن التحركات التي تقوم بها "تشكل تحديا واستفزازا للبنان، وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان".

فيما قال "حزب الله" على لسان عضو مجلسه السياسي محمود قماطي: "لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها"، وذلك حسب موقع النهار اللبناني.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي: الغرفة المشتركة لن تقف مكتوفة الأيدي عن جرائم الاحتلال وكتائبنا بالضفة حاضرة

الجهاد الإسلامي: الغرفة المشتركة لن تقف مكتوفة الأيدي عن جرائم الاحتلال وكتائبنا بالضفة حاضرة

&#34;كهرباء غزة&#34;: سيتم فصل الكهرباء عن خانيونس لثماني ساعات الأربعاء المقبل

"كهرباء غزة": سيتم فصل الكهرباء عن خانيونس لثماني ساعات الأربعاء المقبل

حماس لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: سيظل شعبنا يقاوم الاحتلال على أرضه حتى يضع حدا نهائيًا له

حماس لـ"دنيا الوطن": سيظل شعبنا يقاوم الاحتلال على أرضه حتى يضع حدا نهائيًا له

عضو بثوري فتح: بذكرى النكسة تتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه والأقصى

عضو بثوري فتح: بذكرى النكسة تتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه والأقصى

السفير اللوح: سيتم الإعلان قريباً عن كافة الترتيبات والإجراءات بسفر حجاج قطاع غزة

السفير اللوح: سيتم الإعلان قريباً عن كافة الترتيبات والإجراءات بسفر حجاج قطاع غزة

الكيلة توقع توقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا

الكيلة توقع توقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا

مستوطنون يهاجمون قرية النبي الصالح شمال رام الله

مستوطنون يهاجمون قرية النبي الصالح شمال رام الله

هدم بناية في القدس الشرقية قد يترك 74 فلسطينيًا بلا مأوى

هدم بناية في القدس الشرقية قد يترك 74 فلسطينيًا بلا مأوى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عضو بثوري فتح: بذكرى النكسة تتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه والأقصى

عضو بثوري فتح: بذكرى النكسة تتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه والأقصى

الكيلة توقع توقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا

الكيلة توقع توقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا

مستوطنون يهاجمون قرية النبي الصالح شمال رام الله

مستوطنون يهاجمون قرية النبي الصالح شمال رام الله

هدم بناية في القدس الشرقية قد يترك 74 فلسطينيًا بلا مأوى

هدم بناية في القدس الشرقية قد يترك 74 فلسطينيًا بلا مأوى

مراقبون: المقدسيون يفشلون بصمودهم مخططات الاحتلال بحق الأقصى

مراقبون: المقدسيون يفشلون بصمودهم مخططات الاحتلال بحق الأقصى

قوات الاحتلال تداهم منطقة (أم الكبيش) شرق طمون بمدينة طوباس

قوات الاحتلال تداهم منطقة (أم الكبيش) شرق طمون بمدينة طوباس

في ذكرى النكسة.. فتوح: شعبنا الأبي لن ينكسر حتى تحرير الأرض

في ذكرى النكسة.. فتوح: شعبنا الأبي لن ينكسر حتى تحرير الأرض

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير ربيع أبو نواس

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير ربيع أبو نواس

منوعات

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: &#34;آمبورتي أستر عليكي&#34;

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: "آمبورتي أستر عليكي"

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

عربي

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

الرئيس اللبناني: أي نشاط إسرائيلي بالمنطقة المتنازع عليها بحريا يشكل عملا عدائيا

الرئيس اللبناني: أي نشاط إسرائيلي بالمنطقة المتنازع عليها بحريا يشكل عملا عدائيا

تسرب مياه البحر الميت إلى وادي السيال عبر قناة تابعة لشركة إسرائيلية

تسرب مياه البحر الميت إلى وادي السيال عبر قناة تابعة لشركة إسرائيلية

الجيش الاسرائيلي يستهدف جيباً عسكرياً على الحدود اللبنانية

الجيش الاسرائيلي يستهدف جيباً عسكرياً على الحدود اللبنانية