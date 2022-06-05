عند حدود لبنان.. الاحتلال يستعد لاحتمال تعرض حقل "كاريس" للغاز بالبحر المتوسط لهجوم



وذكرت القناة أن: "سلاح البحرية سيقوم بنقل نظام القبة الحديدية "النسخة البحرية" إلى المنطقة".



وواصل: "ستقوم بحرية الاحتلال بتأمين المنصة العائمة في وسط البحر، بواسطة القطع البحرية فوق وتحت البحر، بما في ذلك الغواصات وستكون جاهزة للرد أيضا".



وتتهم لبنان إسرائيل بنقض اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين من خلال قيامها بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية تتنازع عليها مع لبنان.



ووقعت إسرائيل عقداً مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية، لتولي التنقيب في حقل كاريش، الذي يقع على بعد 160 كيلومتراً شمال غربي حيفا.



وفي وقت سابق اليوم، حذر وزير الدفاع اللبناني، ​موريس سليم​، إسرائيل، معتبرا أن التحركات التي تقوم بها "تشكل تحديا واستفزازا للبنان، وخرقا فاضحا للاستقرار الذي تنعم به المنطقة الجنوبية من لبنان".



فيما قال "حزب الله" على لسان عضو مجلسه السياسي محمود قماطي: "لن نسمح بأن تنقّب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها"، وذلك حسب موقع النهار اللبناني.



من جانبه، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل عملا عدائيا".

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن سلاح البحرية في جيش الاحتلال يستعد لاحتمالية تعرض منصة الغاز "كاريس" عند حدود لبنان البحرية، لهجوم.