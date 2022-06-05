حماس لـ"دنيا الوطن": سيظل شعبنا يقاوم الاحتلال على أرضه حتى يضع حدا نهائيًا له









خاص دنيا الوطن - حسن التلمسقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، مساء اليوم الأحد، بذكرى نكسة 67 إن "شعبنا سيظل يقاوم هذا الوجود الاحتلالي على أرضه حتى يضع حدا نهائيا له ولعربدة مستوطنيه، وسيظل يقاتل حتى تطهير المقدسات الإسلامية والمسيحية والإفراج عن الأسرى".وتابع قاسم: "في ذكرى النكسة، شعبنا ما يزال يقف موقف المدافع عن حقوقه وثوابته ويقاوم بكل ما يستطيع".وذكر أن "هذه النكسة ستمحوها المقاومة والفعل المقاوم وتمسك شعبنا بهويته وبأرضه ومقدساته".وعن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى اليوم، أكد الناطق باسم حماس أن: "اقتحامات المستوطنين بحماية الشرطة وجيش الاحتلال للمسجد الأقصى واستمرار العدوان المتصاعد على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة جزء من الحرب على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى وجزء من الحرب على الهوية الفلسطينية لكل مقدساتنا في مدينة القدس".وأردف قاسم أن: "هذه الاقتحامات والجرائم لن تغير من حقائق التاريخ والوقائع على الأرض شيئا".وأكد قاسم أن: "هذا المسجد كان عربيا واسلاميا وسيظل كذلك ولن تفلح كل هذه الآلة في تغيير الطابع الإسلامي لهذه المدينة".واستطرد قاسم أن: "اليوم كان هناك تصدٍ من المرابطين والمرابطات لهذه الاقتحامات هذا النضال المفتوح ضد هذه الاقتحامات سيتواصل، مختتماً أن "هذه المعركة مفتوحة وممتدة ولا يمكن أن تتوقف حتى وضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك".