عضو بثوري فتح: بذكرى النكسة تتصاعد انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه والأقصى



وقال طبيب في تصريحات وصلت "دنيا الوطن": "شعبنا الفلسطيني متمسك بهويته الوطنية وبثوابته غير القابلة للتنازل، وماضٍ في نضاله المستمر والمتواصل، لنيل حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".



وأضاف: "في هذه الذكرى، نحن اقرب ما نكون إلى التحرر، وأصبح قادة دولة الابارتهايد العنصرية يتحدثون عن زوال هذه الدولة المارقة الخارجة عن القانون الدولي وتحديات وجودها كبيرة وكبيرة جدا في ظل إصرار شعبنا الفلسطيني على الحرية والخلاص بنضالاته وتضحياته الجسام وتشكل هذه الذكرى دافعا لأبناء شعبنا وقيادته الاستمرار في مقاومة هذه الدولة المجرمة ودافعت للإستمرار في عمليات بناء المؤسسات الوطنية استكمالا لمشروع التحرر والاستقلال".



رام الله - دنيا الوطنأكد بيان طبيب، عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أنه في الذكرى الـ55 للنكسة، تتصاعد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتزداد وتيرة الاستيطات والاعتداءات على المسجد الاقصى.