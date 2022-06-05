الكويت تستدعي السفير الهندي احتجاجا على تصريحات مسيئة للنبي محمد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن استدعاء السفير الهندي في البلاد وتسليمه مذكرة رسمية برفض دولة الكويت القاطع وشجبها لتصريحات مسؤول في الحزب الحاكم في الهند ضد النبي محمد.وقالت الخارجية الكويتية، إن "البيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند، والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول صاحب التصريحات المسيئة محط ترحيب"، لكنها طالبت السلطات الهندية بالاعتذار العلني، إزاء التصريحات التي وصفتها بأنها معادية.وأكدت أن "الاستمرار في مثل هذه التصريحات دون إجراء رادع أو عقاب سيؤدي إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال".كما اعتبرت أن "إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند".وكان المتحدث باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد نشر تغريدة تحدث فيها عن زواج الرسول بعائشة وهي صغيرة السن.وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة وتصدر وسم "إلا رسول الله يا مودي" مواقع التواصل، وسط دعوات لحملة مقاطعة للمنتجات الهندية.وبوقت لاحق، أعلن حزب مودي، تعليق عمل المتحدثين باسمه نوبور شارما ونافين جيندال من العضوية الأساسية للحزب، وذلك عقب تصريحات لهما مسيئة إلى النبي محمد، وفق وسائل إعلام محلية.