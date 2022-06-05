شؤون فلسطينية

السفير اللوح: سيتم الإعلان قريباً عن كافة الترتيبات والإجراءات بسفر حجاج قطاع غزة

السفير اللوح: سيتم الإعلان قريباً عن كافة الترتيبات والإجراءات بسفر حجاج قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
بحث دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعه العربية، مع شركات السفر والسياحة المصرية، آليات سفر ونقل حجاج قطاع غزة .

وأكد خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة، بحضور ممثل الخطوط الجوية الفلسطينية، وممثل وزارة النقل والمواصلات حاتم أبو ريدة، والكابتن أحمد غنيم، أنه سيتم إنجاز كافة الاتفاقيات والإعلان عن كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بسفر الحجاج قريبا؛ من أجل التيسير على أهلنا من المحافظات الجنوبية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وثمن السفير اللوح التعاون بين السفارة وكافة الأطراف المعنية بشؤون موسم الحج، متمنيا موسما ناجحا لأهلنا في المحافظات الجنوبية.

يشار إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا للدور البارز الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من أجل بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف المعنية بشؤون الحج والعمرة للفلسطينيين، لبناء منظومة متكاملة تنعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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