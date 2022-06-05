الكيلة توقع توقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا



وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تغطي جوانب متعددة منها توفير أدوية بشكل دائم لهم، وتدريب الطواقم الطبية وتدريب الطواقم المخبرية على التشخيص وطواقم العلاج الطبيعي على التعامل معهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت إلى أن الهدف المرجو مستقبلاً هو إقامة مراكز متخصصة لمرضى الهيموفيليا في داخل الوزارة، فيما سيستمر المشروع 5 سنوات متواصلة.



وحضر توقيع الاتفاقية مدير عام الخدمات الطبية المساندة أسامة النجار، ومدير وحدة التعاون الدولي ماريا الأقرع، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أنس الديك، بحضور رئيس جمعية فلسطين المستقبل عزام الشوا التي تعنى بمرض الهيموفيليا ومرضى الدم كشريك رئيسي في هذه الاتفاقية.



رام الله - دنيا الوطنوقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا، اتفاقية تشمل جوانب مهمة لمرضى الهيموفيليا، كالتشخيص والعلاج وتحسين نوعية الحياة لهؤلاء المرضى.