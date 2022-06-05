شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تداهم منطقة (أم الكبيش) شرق طمون بمدينة طوباس

قوات الاحتلال تداهم منطقة (أم الكبيش) شرق طمون بمدينة طوباس
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، منطقة "أم الكبيش" شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال برفقة ما يسمى "مجلس المستوطنات" اقتحمت المنطقة في ساعات مساء اليوم، موضحا أن "مجلس المستوطنات" يستهدف المنطقة بشكل واضح مؤخرا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت المنطقة قبل حوالي أسبوع أيضا، واستولت على جرار زراعي لأحد المواطنين أثناء ريه أشجار الزيتون الخاصة به.

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