شؤون فلسطينية

البرلمان العربي: يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

البرلمان العربي: يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال على جرائمه
رام الله - دنيا الوطن
دعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.

وقال البرلمان العربي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ55 للنكسة، إنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي، بالتمسّك بخيار "حل الدولتين"، وصولا إلى استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها مدينة القدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن ذكرى النكسة هذا العام تاتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الإستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين.

أخبار ذات صلة

في ذكرى النكسة.. فتوح: شعبنا الأبي لن ينكسر حتى تحرير الأرض

في ذكرى النكسة.. فتوح: شعبنا الأبي لن ينكسر حتى تحرير الأرض

&#34;العمل&#34; تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول صرف مساعدات مالية جديدة

"العمل" تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول صرف مساعدات مالية جديدة

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام جنوب ووسط القطاع

الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام جنوب ووسط القطاع

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير ربيع أبو نواس

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير ربيع أبو نواس

بحر: نصرة الأقصى واجب على الأمة جمعاء وبمقاومة شعبنا سيزول الاحتلال

بحر: نصرة الأقصى واجب على الأمة جمعاء وبمقاومة شعبنا سيزول الاحتلال

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 710 قرارات إدارية منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 710 قرارات إدارية منذ بداية العام الجاري

حلواني: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتهويد الأقصى

حلواني: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتهويد الأقصى

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

في ذكرى النكسة.. فتوح: شعبنا الأبي لن ينكسر حتى تحرير الأرض

في ذكرى النكسة.. فتوح: شعبنا الأبي لن ينكسر حتى تحرير الأرض

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير ربيع أبو نواس

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تواصل جريمتها بحقّ الأسير ربيع أبو نواس

بحر: نصرة الأقصى واجب على الأمة جمعاء وبمقاومة شعبنا سيزول الاحتلال

بحر: نصرة الأقصى واجب على الأمة جمعاء وبمقاومة شعبنا سيزول الاحتلال

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 710 قرارات إدارية منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 710 قرارات إدارية منذ بداية العام الجاري

حلواني: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتهويد الأقصى

حلواني: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية لتهويد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدتين من محيط المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل سيدتين من محيط المسجد الأقصى

منظمة التحرير: نرفض المساس بتفويض (أونروا) ونؤكد على بعديها السياسي والإنساني

منظمة التحرير: نرفض المساس بتفويض (أونروا) ونؤكد على بعديها السياسي والإنساني

فصائل المقاومة: لن نسمح بتهويد مدينة القدس او استمرار العدوان عليها

فصائل المقاومة: لن نسمح بتهويد مدينة القدس او استمرار العدوان عليها

منوعات

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: &#34;آمبورتي أستر عليكي&#34;

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: "آمبورتي أستر عليكي"

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

عربي

قطر تستدعي سفير الهند على خلفية تصريحات &#34;مسيئة&#34; للنبي محمد

قطر تستدعي سفير الهند على خلفية تصريحات "مسيئة" للنبي محمد

ميقاتي: محاولات الاحتلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة

ميقاتي: محاولات الاحتلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة

الأردن: مقتل طياريْن نتيجة سقوط طائرة تدريب في منطقة الرمثا بمحافظة إربد

الأردن: مقتل طياريْن نتيجة سقوط طائرة تدريب في منطقة الرمثا بمحافظة إربد

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية