دولي

شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق نار "مرعب" في أميركا

شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق نار "مرعب" في أميركا
رام الله - دنيا الوطن
قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح، السبت، بعدما أطلق عدد من المسلّحين النار على حشد في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحفيين إن رجلين وامرأة قتلوا، مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث "لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم في ساوث ستريت كما هو الحال كل عطلة نهاية أسبوع، عندما بدأ إطلاق النار".

وأشار إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن، فيما أظهر مقطع فيديو من عين المكان عددا كبيرا من الأشخاص يحيطون بمركبات الشرطة مع إطلاق صفارات الإنذار.

وأوضح بيس أنه تم العثور على مسدسين في الموقع وأنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت.

وتحدّث بيس في تعليقه على التحقيق عن "العديد من الأسئلة التي ما تزال من دون إجابات".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه قبل واقعة اليوم، شهدت المدينة نفسها تسعة حوادث إطلاق نار منفصلة بين ليلة الجمعة والسبت.

وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي اعتقالات في أي من هذه الحوادث.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إن الحادث كان "مرعبا"، مضيفا: "كان الجميع يصرخ ويركض ويقفز على السيارات للهروب".


 

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