في ذكرى النكسة.. فتوح: شعبنا الأبي لن ينكسر حتى تحرير الأرض

أصدر رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، اليوم الأحد، تصريحاً صحفياً في الذكرى 55 للنكسة.





وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





في ذكرى يوم النكسة الخامس من حزيران عام 1967، ذكرى احتلال كل فلسطين واراضي عربية في سيناء والجولان واستهداف شعبنا الفلسطيني في ارضه، وتشتيته وممارسة أفظع جرائم التطهير العرقي والمجازر بحقه ومصادرة أراضيه، نؤكد ان شعبنا الأبي لن ينكسر ولن يهدأ ولن يكن حتى تحرير الأرض وتحقيق العدل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

وما زال شعبنا الصابر يدفع الغالي والنفيس، من الطفل الى الكهل، دفاعاً عن أرضه ومقدساته وكرامة امته العربية والإسلامية.





ولا يزال يدفع اثماناً باهظة من حياته ومستقبل أجياله بسبب هذه النكسة المتواصلة، في ظلً غياب المسؤولية الدولية والإرادة الأممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها العنصري الوحشي لأرض دولة فلسطين وللأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري، وغياب الإرادة الدولية لتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض الوطن بعاصمتها القدس الشرقية.

ولا زال العالم يلتزم الصمت والنفاق بدعم الكيان الغاصب واخر احتلال على الأرض، وهو الذي ادي الى تمادي سلطات الاحتلال بنهجها العدواني واستمرار الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت، وإعادة انتاج النكبة والنكسة ضد شعبنا بعمليات القتل وهدم المباني وتهويد القدس والمساس بالمقدسات والسعي للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى والتنكر المستمر للقانون الدولي ولحقوق شعبنا ومطالبه الوطنية العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، واستمرار الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وتضاعف من معاناته باستمرار الاحتلال ومنظومته الاستعمارية التوسعية التي أنتجت أيضًا منظومة فصل عنصري في فلسطين المحتلة.

من هنا نوجه تحية فخر واعتزاز واكبار لشعبنا المرابط الصابر على صموده التاريخي وتمسكه بحقه وحق أجداده، ودفاعه عن مقدساته وتصميمه على تحقيق حلمه الوطني المسلوب بتجسيد أهدافه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

رام الله - دنيا الوطن