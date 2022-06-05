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الجيش الاسرائيلي يستهدف جيباً عسكرياً على الحدود اللبنانية

الجيش الاسرائيلي يستهدف جيباً عسكرياً على الحدود اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، بنيران أسلحتها الرشاشة مركبة عسكرية تتبع للجيش اللبناني بزعم تجاوزها الخط الفاصل.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه جيب عسكري لبناني بعدما تجاوز بعض عناصر الجيش اللبناني الحدود في الشمال".

وأضافت الصحيفة: "إن الجيش الاسرائيلي أطلق النار في الهواء حتى لا يحصل أي احتكاك أو اصابات، وبعد إطلاق النار انسحب اللبنانيون واستمرت عمليات التمشيط في المكان".

وبحسب الصحيفة فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ بالسماح لطلبة مشاة في كتيبة مدرسة الضباط  بتنفيذ أنشطة عملياتية كجزء من تدريباتهم على الحدود اللبنانية وفي الضفة أيضًا.

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