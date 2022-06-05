"العمل" تكشف حقيقة الأنباء المتداولة حول صرف مساعدات مالية جديدة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة العمل الفلسطينية، حقيقة الأنباء التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول صرف مساعدات مالية جديدة للمواطنين.ونفت الوزارة في تصريح نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، مساء اليوم الاثنين، الاخبار التي يتم تداولها حول صرف مساعدات مالية جديدة، لافتة إلى أن ما تم نشره، هو خبر قديم يتعلق بتدخلات الوزارة بفترة جائحة (كورونا)، وتم توزيعها والانتهاء منها.ودعت وزارة العمل، وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نشر المعلومات واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية.