بحر: نصرة الأقصى واجب على الأمة جمعاء وبمقاومة شعبنا سيزول الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، أن نصرة القدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته وشد الرحال إليه هو واجب ديني ووطني وأخلاقي يقع على عاتق الأمة العربية والاسلامية جمعاء.وقال بحر في بيان صحفي بمناسبة ذكرى النكسة عام 67: "بمقاومة شعبنا في كل أماكن تواجده وصموده في وجه الارهاب والعنصرية الصهيونية سيزول الاحتلال ويتحرر الأسرى والمسرى ويعود شعبنا إلى أرضه".وأضاف: "أن ذكرى النكسة تمر في وقت يتعرض فيه المسجد الأقصى لأخطر مراحل العدوان الاسرائيلي في ظل صمت دولي مريب".ودعا د. بحر الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تجريم التطبيع ونبذ المطبعين وتعزيز نهج المقاطعة الشاملة للاحتلال، مشددا على أن استمرار التطبيع يشكل نكسة جديدة للأمة.