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بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم الأحد، آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الاثنين.

وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الثانية الثالثة والرابعة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم  (2022/24)، بالإضافة الى الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/22).

وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتة في الوقت ذاته إلى انها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت الهيئة، كل مسافر إحضار بطاقة الهوية الشخصية، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات وزارة الداخلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 كشف المسافرين رقم (2022/24)


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