قوات الاحتلال تعتقل سيدتين من محيط المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سيدتين من محيط المسجد الاقصى.



وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطتين نفيسة خويص، ورائدة سعيد، خلال خروجهما من المسجد الاقصى المبارك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار الى أن قوات الاحتلال حاصرت المسجد القبلي وانتشرت بمحيط المسجد الاقصى تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمسجد.





رام الله - دنيا الوطن