التربية: جاهزون لعقد امتحان الثانوية العامة وعدد المشتركين 87222 طالباً

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها جاهزة بشكل تام، لعقد امتحان الثانوية العامة للعام 2022-2023 والذي سينطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري؛ وفق ما هو مخطط له.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الامتحانات العامة، اليوم الأحد، برئاسة الوزير أ.د. مروان عورتاني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضحت اللجنة أن عدد المشتركين يبلغ 87222 حيث سيتقدمون للامتحان من كافة مديريات الوطن والمدارس الفلسطينية في الخارج، مثمنةً جهود كافة الطواقم التي تتابع عقد هذا الامتحان.