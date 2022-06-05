مسؤول بجيش الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول الحرب الأخيرة على غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف مسؤول كبير في جيش الاحتلال الاسرائيلي، النقاب عن تفاصيل جديدة حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2021، والتي جرت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي.واكد المسؤول في جيش الاحتلال في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أن حركة (حماس) حاولت إبان معركة (سيف القدس)، استهداف منصة الغاز (تمار) في المجلس الإقليمي عسقلان، بواسطة طائرة مسيرة.وخاضت فصائل المقاومة الفلسطينية، في مايو الماضي، حرباً رابعة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي أطلق عليها اسم (معركة سيف القدس)، ردا على استمرار سياسة الاعتداءات الاسرائيلية على مدينة القدس والاهالي في حي الشيخ جراح، حيث أسفرت المعركة عن استشهاد المئات من المواطنين الفلسطينيين واصابة اخرين، بالاضافة الى هدم عشرات المنازل والأبراج السكنية واخرى تابعة لوسائل الاعلام.في المقابل، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية عشرات الرشقات الصاروخية على مستوطنات غلاف غزة والقدس وبئر السبع وتل أبيب، مما ادى الى مقتل عدداً من المستوطنين، وجرح اخرين، بالاضافة الى حدوث اضرار مادية في عدد كبير من المباني السكنية.