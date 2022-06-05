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غزة: نقابة المحامين تصدر قراراً إثر حادثة إحراق محامٍ في "قصر العدل"

غزة: نقابة المحامين تصدر قراراً إثر حادثة إحراق محامٍ في "قصر العدل"
مجمع قصر العدل - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مساء اليوم في بيان صدر عنها عن تعليق كافة خدماتها النقابية بجميع فروعها في قطاع غزة وذلك احتجاجا على حادثة الاعتداء على أحد أعضائها في قصر العدل بغزة من أحد المواطنين من خلال سكب مادة حارقة على جسده ومن ثم إحراقه.

وقال البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن النقابة سوف تنظم وقفة احتجاجية داخل أسوارها في مقر نقابة المحامين الرئيسي بغزة تمام الساعة 11 صباحاً، للمطالبة بحفظ الأمن والأمان للمحامين.

واعلن البيان عن قرار نقابة المحامين الإضراب عن العمل يوم غداً الإثنين الموافق 6/6/2022م أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية احتجاجا على الجريمة الاعتداء على المحامي عصام أبو وطفة.

ودعا بيان النقابة كافة أعضاء الهيئة العامة إلى الالتزام بالإضراب مهما كانت الظروف، وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
الاعتداء على الزميل عصام أبو وطفة هو اعتداء على منظومة العدالة

تستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين الاعتداء المؤسف الذي وقع صباح اليوم في قصر العدل بحق الزميل المحامي عصام أبو وطفة، حيث تم الاعتداء عليه من قبل أحد المواطنين داخل المحكمة ( قصر العدل) .

حيث قام أحد المواطنين بسكب كمية من مادة حارقة سريعة الاشتعال على جسد الزميل المحامي من ظهره وقام آخر بإشعال النار بهدف حرقه في جريمة مكتملة الأركان وأمام مرأى ومسمع جموع المحامين والمواطنين المتواجدين في داخل مجمع قصر العدل.

إن نقابة المحامين تعتبر هذه الجريمة بمثابة مس واضح بأمن المحامي وانتهاك لحصانته القانونية والتي تهدف إلى الإضرار برسالته السامية وإقصائه عن دورة القانوني، والنيل من هيبة مجلس القضاء وبمنظومة العدالة وصولا إلى حكم الغاب وإقصاء القانون.

وعليه ترى نقابة المحامين أن هذه الجريمة لهي تجاوز خطير لكافة الخطوط الحمراء تستدعي وقوف منظومة العدالة بصورة كاملة لمنع أي مساس بحراس العدالة.

وتؤكد نقابة المحامين بأن المحامي المجني عليه لا تربطه أي علاقة قائمة مع
المجرمين الذين قاموا بالاعتداء عليه ، وتؤكد نقابة المحامين على الآتي:-

1. إن نقابة المحامين تطالب جهات الاختصاص بما فيها مجلس القضاء العمل بالإسراع على فتح تحقيق مباشر بالجريمة التي وقعت في قصر العدل وصولا إلى تقديم المجرمين إلى العدالة وإيقاع العقوبة الرادعة بهم.

2. تطالب نقابة المحامين القضاء والأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بأخذ دورها الكامل في حفظ الأمن داخل مرافق العدالة بما يضمن سلامة المحامين والقضاة ووكلاء النيابة والمتقاضين.

3. تعلن نقابة المحامين عن الإضراب عن العمل يوم غداً الإثنين الموافق 6/6/2022م أمام كافة المحاكم والنيابات والمؤسسات الرسمية احتجاجا على الجريمة النكراء وللمطالبة بضمان الأمن للجميع، وتهيب نقابة المحامين من أعضاء الهيئة العامة الالتزام بالإضراب مهما كانت الظروف.

4.كما تعلن نقابة المحامين عن تعليق كامل خدماتها في كافة مقراتها يوم غدا الإثنين الموافق 6/6/2022م احتجاجا على هذه الجريمة النكراء وتنظيم وقفة احتجاجية داخل أسوار مقر نقابة المحامين الرئيسي بغزة تمام الساعة 11 صباحاً، للمطالبة بحفظ الأمن والأمان للمحامين.

5.يعلن مجلس نقابة المحامين بأنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الإجراءات التي تتم بحق المجرمين والأوضاع الصحية للزميل المحامي.


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