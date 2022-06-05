"الحكم المحلي" تصدر توجيهات بمنع اصطحاب الحيوانات والدراجات النارية على شاطئ البحر

وكان العقيد محمد نصر، مدير شرطة البلديات بغزة، تحدث لـ"دنيا الوطن" عن الإجراءات التي تتخذها البلدية للحد من هذا الفعل على الشواطئ مع قدوم فصل الصيف.





وقال نصر، إنّه "يتم رفض هذه الظاهرة من الدواب، رفضاً تام ونقوم بمحاربتها ويتم ملاحقتها ، وأحياناً كثير، نقوم بمجهود كبير معهم ويوجد بعض الاستثناءات الواردة لدى المواطنين وبعضهم يستسهل دفع مخالفة" .



