"الحكم المحلي" تصدر توجيهات بمنع اصطحاب الحيوانات والدراجات النارية على شاطئ البحر
أصدرت وزارة الحكم المحلي، بغزة، اليوم الأحد، تعميماً يتضمن توجيهات لرؤساء الهيئات المحلية بالتعاون مع الشرطة البحرية بشأن منع اصطحاب الحيوانات والدراجات النارية على شاطئ بحر قطاع غزة.
وينص القرار الصادر عن وكيل الوزارة م.سمير مطير على ضرورة التعاون مع الشرطة البحرية والعمل على منع اصطحاب ونزول الدراجات النارية والحيوانات من خيول وكلاب وجمال إلى شاطئ البحر والتي تتسبب في إيذاء وترويع المصطافين على الشاطئ وذلك لتحقيق المصلحة العامة في توفير الأمن وراحة البال للمواطنين.
وكان العقيد محمد نصر، مدير شرطة البلديات بغزة، تحدث لـ"دنيا الوطن" عن الإجراءات التي تتخذها البلدية للحد من هذا الفعل على الشواطئ مع قدوم فصل الصيف.
وقال نصر، إنّه "يتم رفض هذه الظاهرة من الدواب، رفضاً تام ونقوم بمحاربتها ويتم ملاحقتها ، وأحياناً كثير، نقوم بمجهود كبير معهم ويوجد بعض الاستثناءات الواردة لدى المواطنين وبعضهم يستسهل دفع مخالفة" .
و تابع، " يتم اتخاذ بعض الإجراءات على عدة مستويات بالتدريج فيكون في المرة الأولى منعهم، ومن ثم يتم مصادرة العربات والحيوانات، وفي المستوى الثالث اذا كان لديهم عهود بعدم تكرار الفعل يتم تحويل ملفاتهم لنيابة ".
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