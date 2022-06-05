فدا: 55 عاما من العدوان والاحتلال الاسرائيلي لكن شعبنا لم يلن ولا زال يقاوم

رام الله - دنيا الوطنقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبعد 55 عاما من عدوان الرابع من حزيران، تؤكد على طبيعتها الاستعمارية والتوسعية والعنصرية من خلال استمرارها في العدوان وتصعيده وشن المزيد منه على شعبنا وأرضنا وممتلكاتنا ومقدراتنا وتاريخنا ومقدساتنا.وأضاف "فدا" أنه، وعلى الرغم من أن شعبنا لم يلن ولم يستكن ولم يستسلم وبقي يقاوم هذا العدوان وهذا الاحتلال الوحشي الاسرائيلي، فإن الحاجة لا زالت ماسة من أجل وضع استراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تستجيب للتحديات التي يفرضها هذا الصلف والتعنت الاسرائيلي، خاصة على ضوء جرائم القتل والاعدام والاعتداءات شبه اليومية التي تقترفها وتشنها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.وأكد "فدا" أن هذا يقتضي المباشرة فورا بتطبيق القرارات الفلسطينية المتعلقة بقطع كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال وفي مقدمة ذلك وقف ما يسمى "التنسيق الأمني" ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي، كما يتطلب عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين لجميع الفصائل بحيث تكون كل القضايا مطروحة على جدول أعمال الاجتماع خاصة مسألة الشراكة في اتخاذ القرار والحاجة لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها وتطويرها وموضوع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.وختم "فدا" بيانه بالقول: على الرغم من فداحة الخسائر وحجم المعاناة، ومع الادراك لمستوى الصعوبات وتعقيد الأوضاع، فإن الملحمة البطولية التي سطرها شعبنا في هبة أيار 2021 وفي الهبة التي اندلعت عشية شهر رمضان المنصرم ولا يزال أوارها مستعرا حتى يومنا هذا، بمثابة دليل ساطع على ضعف وهشاشة كيان الاحتلال أمام المقاومة والصمود الفلسطينيين خصوصا عندما يكونان شعبيين ويلقيان الدعم والاسناد اللازمين من قيادتهما الرسمية.