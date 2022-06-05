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ميقاتي: محاولات الاحتلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة

ميقاتي: محاولات الاحتلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة
نجيب ميقاتي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن محاولات الاحتلال الإسرائيلي افتعال أزمة جديدة من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه احداث توترات.

وحذر ميقاتي في بيان له، اليوم الأحد، من تداعيات أي خطوة ناقصة قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة، داعيا الأمم المتحدة وجميع المعنيين الى تدارك الوضع وإلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف استفزازاته.

وقال: "الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه".

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