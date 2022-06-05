شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناع انخفاضاً حاداً مقداره 11.04% خلال شهر نيسان/ أبريل مقارنة بشهر آذار/ مارس 2022 .

إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 98.63 خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بـ 110.87 خلال شهر آذار 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية :

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 11.23% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر نيسان 2022 مقارنة بشهر آذار 2022 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة المنسوجات، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الورق ومنتجات الورق. 

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض الأنشطة أهمها صناعة الأثاث.
كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 11.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة. 

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً حاداً مقداره 10.35% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 7.74% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر بياناً في ذكرى النكسة

"الديمقراطية" تصدر بياناً في ذكرى النكسة

&#34;أبو جيش&#34;يطالب منظمة العمل الدولية بتبني موقف إيجابي لدعم حقوق العمال تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

"أبو جيش"يطالب منظمة العمل الدولية بتبني موقف إيجابي لدعم حقوق العمال تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

غزة: &#34;الأوقاف&#34; تكشف تفاصيل جديدة بشأن موسم الحج

غزة: "الأوقاف" تكشف تفاصيل جديدة بشأن موسم الحج

فتح: شعبنا يتعرض لهجمة غير مسبوقة تستهدف أرضه ومقدساته

فتح: شعبنا يتعرض لهجمة غير مسبوقة تستهدف أرضه ومقدساته

طالع: &#34;الأوقاف&#34; تُصدر بياناً حول موسم الحج للعام الحالي وتنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية

طالع: "الأوقاف" تُصدر بياناً حول موسم الحج للعام الحالي وتنشر أسماء حجاج المحافظات الشمالية

غزة: أول تعليق من نقابة المحامين على حادثة إحراق محامٍ في &#34;قصر العدل&#34;

غزة: أول تعليق من نقابة المحامين على حادثة إحراق محامٍ في "قصر العدل"

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان

الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر بياناً في ذكرى النكسة

"الديمقراطية" تصدر بياناً في ذكرى النكسة

&#34;أبو جيش&#34;يطالب منظمة العمل الدولية بتبني موقف إيجابي لدعم حقوق العمال تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

"أبو جيش"يطالب منظمة العمل الدولية بتبني موقف إيجابي لدعم حقوق العمال تجاه الانتهاكات الإسرائيلية

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

أبو جيش يقلد مدير عام منظمة العمل الدولية وسام دولة فلسطين نجمة الاستحقاق

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

هيئة الأسرى: الاعتقالات سياسة إسرائيلية ثابتة وباتت جزءاً أساسياً من حياة الفلسطينيين اليومية

بلدية غزة تبدأ باستقبال طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة للأضاحي

بلدية غزة تبدأ باستقبال طلبات ترخيص المسالخ المؤقتة للأضاحي

عكرمة صبري: يجب تكثيف الرباط في الأقصى لمنع تفرد الاحتلال به

عكرمة صبري: يجب تكثيف الرباط في الأقصى لمنع تفرد الاحتلال به

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

الشيخ: ذكرى النكسة يوم يجدد فيه شعبنا ايمانه بالنضال المستمر

منوعات

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

كل ما تريد معرفته عن أنجلينا جولي من حقائق مثيرة في حياتها

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: &#34;آمبورتي أستر عليكي&#34;

شاهد: سعودي يحدث ضجة ويعرض الزواج على آمبر هيرد: "آمبورتي أستر عليكي"

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

بعد تعرضها لوعكة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لحنان ترك؟

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

حُكم جديد وصادم في قضية زينة وأحمد عز.. بالتفاصيل

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لشقيق ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضه لوعكة صحية؟

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة حول الخلاف مع شيرين عبد الوهاب

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

رغم ثروته الضخمة.. لماذا قبِل سمير صبري العلاج على نفقة الدولة؟

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

لهذا السبب.. العائلة الملكية ترفض حضور كيم كارداشيان لليوبيل البلاتيني لقصر باكنغهام

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

ماذا علقت عائلة أم كلثوم بعد إهانة الفنانة الراحلة؟

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

شاهد كيف احتفلت أحلام بعيد جلوس الملكة إليزابيث الثانية

عربي

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية

باشاغا يطالب بتزامن الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية الليبية

المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع إسرائيل

المغرب يوقع اتفاقا جديدا مع إسرائيل

ترقبا لزيارة بايدن.. حمد بن جاسم يتحدث عن &#34;غطاء نووي&#34; للخليج و&#34;آخر ارتفاع كبير

ترقبا لزيارة بايدن.. حمد بن جاسم يتحدث عن "غطاء نووي" للخليج و"آخر ارتفاع كبير

المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج

المغرب تطلق عمليتها السنوية الكبرى لاستقبال مواطنيها في الخارج