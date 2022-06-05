فتح: شعبنا يتعرض لهجمة غير مسبوقة تستهدف أرضه ومقدساته

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامة القواسمي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة غير مسبوقة، تستهدف أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك من قبل حكومة "الابارتايد" الإسرائيلية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.وأكد القواسمي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن شعبنا المرابط في القدس والأقصى يدافع عن مقدساته بالرباط والصمود والوقوف أمام العدوان، داعيا أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن إلى نصرة الأقصى.